Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

СНБО ввел новые санкции – в список попали более 60 человек

16 июля 2021 22:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

СНБО принял решение о применении санкций в отношении девяти лиц, в отношении остальных работа продолжается

Заседание СНБО. Фото: Офис президента

Заседание СНБО. Фото: Офис президента

На последнем заседании СНБО, которое состоялось в пятницу, 16 июля, ввели санкции против 15 физических и 53 юридических лиц.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Также на заседании СНБО в пятницу рассматривался вопрос применения персональных специальных экономических и ограничительных санкций по предложениям Кабинета министров Украины и СБУ. Так, были применены санкции к 15 физическим и 53 юридическим лицам", – говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе президента, было принято решение о применении санкций в отношении граждан, находящихся под санкциями США.

В тренде
Угроза вторжения или пиар-стратегия россиян – что ученые думают о статье Путина о едином русско-украинском народе
"Единых народов" в мире попросту не существует, считает историк Денис Прошин.

Также мы писали о том, что 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

Реклама

Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Борьба с
Борьба с "тенью" в разгаре: к кому придут с проверками в ближайшее времяБизнес
"Новая почта" добилась своего – гигантский штраф за посылку в 500 гривен отменилиБизнес
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят –
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"Украина
Монастырский назначен новым главой МВД: что известно о преемнике Авакова
Монастырский назначен новым главой МВД: что известно о преемнике АваковаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять