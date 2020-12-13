СНБО заявил об угрозе для Украины из-за кибератаки на американскую компанию FireEye

Уровень киберугроз для информационных систем Украины повысился из-за атаки на ведущую американскую компанию по кибербезопасности FireEye.
Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны в Facebook.
"Учитывая растущее количество инцидентов, фиксируемых Национальным координационным центром кибербезопасности, это сигнализирует об увеличении уровня киберугрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и вероятным введением ограничений из-за карантинных мероприятий", – подчеркнули в СНБО.
В результате мощной кибератаки у FireEye были похищены цифровые инструменты, с помощью которых ее специалисты выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
Сейчас инцидент расследует ФБР, которому компания передала данные об атаке.
"По сообщению FireEye, похищенные инструменты варьируются от простых скриптов для автоматизации сбора данных о цели до целых фреймворков, аналогичных средствам CobaltStrike и Metasploit, и не содержат эксплойтов нулевого дня", – говорится в сообщении.
Уточняется, что такие инструменты обычно используются для активной проверки состояния безопасности сетей и имитации кибератак во время проведения киберучений и могут быть использованы для вмешательства в сети и информационные системы, а при определенных условиях – и как кибероружие.
По данным FireEye, характер взлома указывает на высокую вероятность причастности к этой кибератаке спецслужб России.
Напомним, за сентябрьской хакерской атакой на норвежский парламент, которая закончилась взломом электронной почты его работников и депутатов, стоят российские хакеры.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк