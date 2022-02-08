Снег и дожди: в каких областях вскоре поменяется погода – прогноз

В течение завтрашнего дня в стране может усилиться ветер, а ночью ожидаются заморозки

Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать осадки / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет преимущественно теплой. К нам придут атмосферные фронты с северо-запада Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Мокрый снег и дождь ожидаются в ближайшую ночь на западе Украины, местами в Луганской области, Донецкой области и Запорожье. На остальной территории – без осадков.

"Утром осадки пойдут восточнее и захватят северные области и часть центральных – Винницкую, Черкасскую и Кропивницкую с районами. Также утром немного посыплется или польется на крайнем востоке и в Крыму", – написала синоптик.

А днем ​​в Украине осадки ослабеют – ничего существенного в течение дня в среду не предвидится. Также Наталья Диденко предупредила о гололедице.

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Ветер будет северо-западный, 5-12 м/с, вероятные штормовые порывы 15-20 м/с.

"Температура воздуха в большинстве областей особо не изменится, ночью небольшой минус, днем ​​около нуля, на востоке и северо-востоке до 0-2 градусов мороза, на юге +2... +6 градусов", - отметила Наталья Диденко.

В Киеве в ближайшую ночь и утром – мокрый снег и дождь. Завтра днем – без существенных осадков. Ветер северо-западный, порывистый, временами штормовой.

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Максимальная температура воздуха будет составлять 0...+2 градуса. До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот – немного потеплеет, существенные осадки – вряд ли.

"Разве что ветер ожидается порывистым, некомфортным. Но это характерное явление для переходного сезона от зимы к весне, когда начинает перестраиваться атмосфера на новые радостные синоптические процессы", – написала Наталья Диденко.