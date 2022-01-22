Снег, местами метель: погода в Украине на 22 января (карта)

Погода в Украине в субботу, 22 января, будет снеговой и солнечной. В то же время синоптики прогнозируют мороз во всех областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ночью температура воздуха будет 2-7 градусов мороза.
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На западе, севере и в Винницкой области – небольшой снег. На остальной территории – без осадков. На дорогах – местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.