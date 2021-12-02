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Снег, метели и гололед! На Украину надвигается непогода: где будет опасно

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
2 декабря, 13:06
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В одном регионе синоптики прогнозируют II уровень опасности – оранжевый
Опасная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Опасная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 декабря, ночью и утром в нескольких областях синоптики прогнозируют опасные метеорологические явления. Ожидается мокрый снег, метель и гололед на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Какой будет погода 3 декабря?

3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях будет значительный снег, налипание мокрого снега, метели, а на дорогах гололед. Уровень опасности – желтый.

Кроме того, в Карпатах выпадет сильный снег – II уровень опасности, оранжевый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах – местами к прекращению) движения транспорта на дорогах и улицах.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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