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Снег не останавливается. Карпаты будет засыпать четыре дня подряд (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
30 ноября, 13:59
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Спасатели призывают любителей зимних походов в горы оставаться дома
Снег в Карпатах удержится, как минимум, до 3 декабря включительно.
Снег в Карпатах удержится, как минимум, до 3 декабря включительно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Карпаты непрерывно засыпает снегом. Осадки будут падать еще не менее 3 декабря.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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"Любителям зимних походов в горы следует учесть погодные условия, которые в данный момент существуют на горе Поп Иван. По информации спасателей, такая ситуация будет наблюдаться до 3 декабря включительно", – отмечают спасатели.

Они советуют в ближайшие дни любоваться зимними видами Ивано-Франковской области дистанционно.

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Погода на горе Поп Иван 30 ноября

По утрам там было облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западный, 8-10 м/сек. Вьюга. Температура воздуха –12 градусов.

На фотографии, опубликованной спасателями было видно, что на горе есть значительный слой снежного покрова.

На Киев надвигаются вьюги и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве переменная погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Да, ночью ожидаются вьюги, а днем будет не больше 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8, а днем -4 градуса. В последствии морозы усилятся, а осадков не будет.

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