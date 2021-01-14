Снегопад в Киеве: где уже не пройти и чего ждать завтра (фото, видео)

Снегопад, который ранее обрушился на несколько областей, дошел и до Киева. После обеда в четверг, 14 января, зима в столице заявила о себе в полной мере.

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Что сегодня происходило в столице?

Корреспондент "Сегодня" проинспектировал Киев и выяснил, где со снегом борются, а где пешеходы уже скользят. Например, в центре города на улицы выехало несколько видов техники.

Расчищать Майдан приехал трактор с флажками

Одни машины посыпали дороги песчаной смесью, вторые, особенно у мэрии на Крещатике и под стенами Кабмина на улице Грушевского старательно убирали непрекращающийся снег. У стен Кабмина мы заметили нескольких курьеров, которые, видимо, привезли заказы тем, кто не захотел сам отправиться за покупками в магазины.

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Впрочем, после 14:30 снегопад начал усиливаться и через час тротуары понемногу становились скользкими. Как оказалось, особую угрозу несли ступеньки в подземных переходах. В своем большинстве они оставались скользкими и прохожие спускались "гуськом", держась за поручни.

В то же время с пейзажей Мариинского парка можно было рисовать картины и в целом здесь было относительно комфортно. По аллеям гуляли десятки прохожих с детьми, последние с радостью лепили первых в этом году снеговиков.

То и дело сюда заезжал трактор, который ранее расчищал площадку у Верховной Рады. А вот чтобы пешком спуститься к Крещатику – для этого надо было приложить усилия. Спуск из парка оставался заснеженным и скользким.

"Видимо, придется работать до позднего вечера без перерыва, потому что снега все больше и больше. Лично я за смену уже высыпала столько ведер песчаной смеси, что и со счета сбилась", – пооткровенничала с нами одна из коммунальщиц на Крещатике.

Ближе к вечеру замело снегом и оба тротуара Андреевского спуска, где во времена прошлого гололеда тщетно пыталась пройти школьница. Когда на проезжей части не было машин, то большинство пешеходов выходили на менее скользкую дорогу.

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В том самом месте, где в декабре по тротуару карабкалась школьница, теперь сотрудник одного из офисов старательно посыпал песком.

Спуститься и подняться по Андреевскому снова было сложно

На Подоле за лопаты пришлось взяться и женщинам

Как мы заметили, на остановках то и дело собирались очереди. Киевляне и гости столицы, уставшие ждать застрявшие в пробках маршрутках, атаковали трамваи, которые ездили относительно чаще автобусов.

Впрочем, около 18:00 на станции скоростного трамвая "Площадь Победы" тоже образовалась очередь. Как оказалось, здесь дали сбой оба валидатора на турникетах.

"Не знаю, что с ними. "Заглючили", – оправдывался контролер на входе.

В конце рабочего дня в КГГА заявили, что за день на дороги и тротуары столицы высыпали больше 300 тонн соли и песчаной смеси, а на улицах города работают 185 единиц техники и еще 400 человек убирают снег лопатами и метлами.

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Чего ждать в Киеве завтра?

По данным синоптиков, завтра, 15 января, снегопад продолжится и в столице, и в большинстве областей, за исключением южных. Мороз же обещает быть от -6 до -11.

Напомним, завтра ожидается существенное снижение температуры – в Украину зашел арктический воздух.

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