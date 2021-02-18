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Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на весну

18 февраля, 09:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Стабильного тепла стоит ждать только в середине мая

В Украине прогнозируют температурные качели до Пасхи, а в первый месяц весны – снег.

"В Марте – 1, 2, 3 числа еще пройдет снег. А вот 7-8 я поставил снег с дождем. Потому что по некоторым территориям снег, а по некоторым дождь. Это подход циклона", – сказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.

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Он уверяет, что снег будет идти до начала апреля. А вот пушистый метеоролог сурок Тимка весну прогнозировал раннюю, когда его разбудили, было облачно, и своей тени животное не увидело.

Синоптик отмечает, что стабильного тепла стоит ждать только в середине мая.

Ранее мы сообщали, что в Украине ударит мороз под -30. Ближайшей ночью ожидается 7-14 градусов мороза. На северо-востоке 15-22 градуса. На юге и западе 3-9 градусов ниже нуля, а на Закарпатье около нуля.

Также напомним, Черкассы стали самыми холодными в Европе. Мороз и без того был лютый, но его усилила уникальная синоптическая ситуация.

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Кроме того, на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

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снег прогноз Пасха синоптик погода в Украине
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