Снег возвращается! Где сегодня в Украине ожидать осадков (карта)

В этот день порывы ветра будут достигать 10 м/с

Кое-где в Украине будут заморозки/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Почти везде будет идти снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня снег прогнозируют во всех областях, кроме Одесской и Николаевской, а также Крыма. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе будет 0-5 градусов тепла. На востоке стоит ожидать от -1 до +1 градуса тепла.

В северных регионах — от 0 до +3 градусов. На юге будет 2-4 градуса тепла.

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В Киеве прогнозируют снег, от +1 до +3 градусов, а в Симферополе ожидается дождь — 2-4 градуса тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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