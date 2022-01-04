Снега не ждать? В Украине резко изменится погода (карта)

Завтра, 5 декабря, в Украине прогнозируют достаточно высокую температуру воздуха, но также будут дожди и штормовой ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Подробности
Дневная температура воздуха в стране будет от +5 до +12 градусов. Только в восточных областях и в Сумской области будет прохладнее. Там обещают от +1 до +5 градусов.
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Ветер будет западным, юго-западным, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Где будут осадки
Дожди пройдут ночью и утром в западных, северных и центральных областях. Днем дожди сдвинутся восточнее. Новая порция дождей будет в дневные часы в западных областях.
В центральной, северной частях и на юге Украины в течении дня осадков не будет.
Когда в Украину вернутся морозы
В Украине в январе вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.
Холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.
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