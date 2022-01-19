Снегопад не даст прокатиться? Какой будет погода в Буковеле на выходных

Снег начнет падать вечером 21 января и будет держаться в ближайшие несколько дней

В Буковеле в выходные будет снежно и холодно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Буковеле Ивано-Франковсой области на выходных обещает быть снежной и морозной. Солнце скроется и выйдет уже на следующей неделе.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным сайта, в пятницу, 21 января, температура воздуха опустится до -10 градусов утром. В течение дня максимально "потеплеет" до -8 градусов. Приблизительно с 17:00 начнет снежить. Также синоптики предупредили о вьюге при скорости ветра 12 м/с и более, которая может длиться с 03:00 до 12:00. Кроме того, следует ожидать замерзания дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности.

В субботу, 22 января, в Буковеле облачная погода продержится до самого вечера. Весь день будет идти мелкий снег, который к вечеру может усилиться. Температура воздуха будет колебаться от -11 до -8 градусов.

В воскресенье, 23 января, тоже будет морозно и облачно. Снег будет идти в течение всего дня до позднего вечера.