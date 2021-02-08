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Снегопады охватят большинство регионов: прогноз погоды до конца недели

8 февраля, 21:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

В выходные, по прогнозам синоптиков, ударят сильные морозы, местами до -20-25 градусов

Непогода в ближайшие дни не отступит. Циклон будет дальше накрывать Украину.

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Ночью снегопады охватят большинство регионов. Завтра заметать будет преимущественно восточные и северо-восточные области. В Киеве снега будет меньше. На юге возможен ледяной дождь. На дорогах гололедица. В горах опасность схода лавин.

В конце недели снегопады снова усилятся. А в выходные, по прогнозам синоптиков, ударят сильные морозы, местами до 20-25 градусов.

Читайте также: Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15

В тренде
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15

Ранее сообщалось, что север Европы накрыли снегопады. В Нидерландах сильнейшая за десятилетия метель, в Германии не ходит транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".

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Тем временем заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова рассказывала, когда прекратятся снегопады и морозы.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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