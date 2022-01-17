Снегопады возвращаются! Погода в Украине на 17 января

Погода в Украине в понедельник, 17 декабря, будет снежной, но не везде. Несмотря на это, сильных морозов по всей территории страны не будет. В некоторых областях следует ожидать до 6 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в этот день осадков не будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. Там ожидается переменная облачность. На остальных территориях мокрый снег. Ветер — западный, 7-12 м/с.
Далее по теме
На западе прогнозируется от -1 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В северных регионах температура с -1 градуса мороза может подняться до +2 градусов. На юге прогнозируют самую теплую погоду – 2-6 градусов тепла.
В Киеве ожидается мокрый снег, от -1 до +1 градусов тепла, а в Симферополе будет переменная облачность – 4-6 градусов тепла.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову;
в случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.);
следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находится под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.