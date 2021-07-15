Снижение налогов и новые возможности для айтишников – Рада приняла закон о "Дія City"

Рада проголосовала за "Дія City". Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла проект закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в четверг, 15 июля, за соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

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Согласно закону, правовой режим "Дія City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр "Дія City" записи о первом резиденте.

"Указанный документ закладывает основу для внедрения в Украине специального правового режима "Дія City", благодаря которому IТ-компании смогут строить прозрачную корпоративную структуру и иметь лучший доступ к инвестициям", – говорится в сообщении.

Документом также вводится норма о неприемлемости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента "Дія City".

Кроме того, общие принципы функционирования "Дія City" – такие как свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности – распространяются не только на резидентов, но и на все IТ-компании.

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Закон также предусматривает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами – "гиг-контракты" – и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность.

Кроме того, в Комитете Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации подчеркнули, что в новом законе речь идет также о снижении налогов.

Налоговая система "Дія City" выглядит так:

налог на доход физлиц снижается с 18% до 5%;

ЕСВ будет рассчитываться от минимальной заработной платы;

компании-резиденты "Дія City" смогут выбирать вид корпоративного налога – на прибыль (18%) или на выведенный капитал (9%);

резидентом "Дія City" не может быть компания по организации и проведению азартных игр;

военный сбор – 1,5%;

упрощенные требования к стартапам;

неизменность условий работы "Дія City" – 25 лет.

"Все это позволит Украине создавать продукты мирового уровня в Украине. "Дія City" создана, чтобы наши таланты не искали лучшей доли на Кипре или в Делавэре, а чтобы они оставались здесь. Чтобы регистрировали компании здесь, чтобы права интеллектуальной собственности регистрировались здесь и налоги платились тоже здесь", – отметил соавтор законопроекта и заместитель главы Комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что такое "Дія City" и чем этот проект полезен Украине.

Мы также сообщали, что в июне к приложению "Дія" присоединились еще 18 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также в программе добавили новый функционал – "Дія.QR".