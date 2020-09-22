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Снова десятки умерших от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

22 сентября, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

После выходных количество новых больных снова растет

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

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Как известно, по состоянию на утро 22 сентября в Украине подтвердили 2884 новых случая заражения коронавирусом (181 237 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 59 украинцев (3642 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 1717 человек (79 901 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая область, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. На днях мэр Киева Виталий Кличко даже пригрозил жестким карантином.

А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас украинцев проверяют ПЦР-методом, результат которого нужно ждать пару дней. Новые тесты смогут за 30 минут определить COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Корона COVID-19

Источник: Сегодня

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