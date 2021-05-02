Снова холода. Погода огорчит украинцев в начале недели (карта)

Дожди обещают только в нескольких областях, а вот температура воздуха в Украине 3 мая существенно снизится

В Украине в понедельник, 3 мая, преимущественно будет без осадков, но теплом погода не порадует – почти во всех областях температура воздуха снизится на несколько градусов.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в ночь на понедельник еще обещают небольшой дождь, но уже к утру должно выглянуть солнце, хотя небольшая облачность сохранится. А вот температура ощутимо снизится: ночью 9-11 градусов, днем всего 13-15. В других северных областях днем чуть теплее – от 14 до 19 градусов, ночью те же 9-11 градусов.

Прохладнее всего 3 мая будет на западе. В среднем от 10 до 14 градусов днем и 4-7 ночью. В то же время дождей не будет, но обещают облачность.

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В южных областях температура снизится незначительно и будет от 19 до 22 градусов днем и 10-12 ночью. В Николаевской области ожидается гроза.

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На востоке Украины дождливая погода сохранится, зато днем будет тепло – 20-24 градуса.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о погодных качелях до 4 мая. Какая погода ожидается на майские праздники, читайте на сайте "Сегодня".

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