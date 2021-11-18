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Снова из-за масок: в метро Харькова стреляли по студентам

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 ноября, 12:06
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Стрельбу устроил экс-полицейский, который поссорился с группой студентов за неправильное ношение масок
В Харьковском метро произошла стрельба из-за просьбы надеть маски.
В Харьковском метро произошла стрельба из-за просьбы надеть маски. / Фото: Коллаж: Сегодня

В метро Харькова произошел конфликт, переросший в стрельбу. В результате студент получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

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Подробности

Инцидент произошел 17 ноября около 23 часов в вагоне поезда метро. Конфликт возник между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов.

Мужчина начал делать замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

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Наказание за стрельбу

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области. Открыто уголовное производство по поводу бывшему сотруднику налоговой полиции по факту хулиганства, совершенному с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до семи лет.

В Киеве жестоко избили таксиста по просьбе надеть маски

По словам самого таксиста, конфликт произошел 29 октября в 6 утра. На Крещатике к таксисту сели трое без масок.

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"Я сказал им, что маски наденьте и мы поедем. Один начал меня душить – я вырвался и выскочил из машины. А потом начали избивать" , – рассказал водитель.

В результате мужчину повалили на землю ударом в лицо и толкали ногами, угрожая расправой, если их бесплатно не отвезут в Бровары. Мужчине пришлось везти парней в пункт назначения. А потом уже он уехал в больницу.

В момент потасовки проходили люди и проезжали машины. Но полицию никто не вызывал.

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