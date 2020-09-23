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Снова меняется погода: в Украину идут дожди и штормовой ветер

23 сентября, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нынешние теплые и солнечные дни уже на исходе, погода снова поменяется

К концу недели в Украине изменится погода – снова немного похолодает и пойдут дожди, в воскресенье мокро будет по всей стране. Синоптик Наталка Диденко сообщила в Facebook, что на выходных еще и штормовое предупреждение.

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По ее словам, в Украине завтра снова будет преобладать солнечная ясная погода антициклонального характера – то есть повышенное атмосферное давление и сухо. В западных областях местами возможен дождь.

"Ветер в Украине будет юго-восточного направления, небольшой. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, на юге 12-16 градусов. Завтра днем ​​ожидается 22-27 градусов. В Киеве пока все без изменений: сухо, солнечно и тепло до 26 градусов", – написала Диденко.

Она отметила, что более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье. Кроме того, на выходных ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер. А вот на следующей неделе воздух в Украине стане свежее, хотя и сильного похолодания ждать не стоит.

Согласно картам Укргидрометцентра, в субботу, 26 сентября, дожди будут только на западе страны.

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В воскресенье дождевая погода будет по всей территории Украины, синоптики обещают грозы, а также похолодает на несколько градусов.

Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), то теперь снова около 30 градусов. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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погода дождь прогноз погоды штормовое предупреждение наталка диденко

Источник: Сегодня

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