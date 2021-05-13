Снова меняется погода – в Украину ворвется "лето"

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В пятницу, 13 мая, в Украине продолжат греметь грозы в большинстве областей. В то же время повысится температура воздуха, а в восточных областях вообще будет под 30 градусов.
Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.
На востоке днем 24-28 градусов.
В Запорожской и Днепропетровской областях 22-26 градусов.
В большинстве областей Украины воздух прогреется до 19-22 градусов.
Дожди из-за циклона с атмосферными фронтами (карта) пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской области и Кропивницкого с районами. На остальной территории будет преобладать сухая погода.
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Ветер ожидается юго-западным, южным, умеренным, временами – порывистым.
В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20.
Также мы сообщали прогноз погоды до начала следующей недели – синоптики обещают в ближайшие дни жаркую погоду почти по всей Украине.