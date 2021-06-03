Снова новые правила? Какие документы нужны украинцам для въезда в Турцию (список)

С пятницы, 4 июня, Турция меняет условия въезда для граждан Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Для пересечения турецкой границы нужно сделать одну из четырех вещей:
- ПЦР-тест (не позднее 72 часов);
- тест на антиген (не позднее 48 часов);
- предъявить справку о полной вакцинации от COVID-19 (не менее 14 дней);
- справку о том, что человек переболел коронавирусом (в последние полгода).
"Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке", – сообщил Олег Николенко.
От выполнения этого условия освобождаются:
- дети до шести лет;
- члены экипажей;
- транзитные пассажиры.
К слову, Турция в мае уже меняла правила въезда в страну из Украины. Сначала сообщалось, что ПЦР-тесты отменяются в рамках подписанной между Украиной и Турцией декларации, а потом тесты снова ввели.
Еще 1 июня авиакомпании принимали на борт пассажиров без справок, потом посольство Турции в Украине сообщило, что пассажиры из Украины смогут летать без справок только до 3 июня.