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Снова новые правила? Какие документы нужны украинцам для въезда в Турцию (список)

3 июня, 13:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Турецкие пограничники будут требовать только один из документов, но он должен быть на английском языке

С пятницы, 4 июня, Турция меняет условия въезда для граждан Украины.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Для пересечения турецкой границы нужно сделать одну из четырех вещей:

  • ПЦР-тест (не позднее 72 часов);
  • тест на антиген (не позднее 48 часов);
  • предъявить справку о полной вакцинации от COVID-19 (не менее 14 дней);
  • справку о том, что человек переболел коронавирусом (в последние полгода).

"Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке", – сообщил Олег Николенко.

От выполнения этого условия освобождаются:

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  • дети до шести лет;
  • члены экипажей;
  • транзитные пассажиры.
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К слову, Турция в мае уже меняла правила въезда в страну из Украины. Сначала сообщалось, что ПЦР-тесты отменяются в рамках подписанной между Украиной и Турцией декларации, а потом тесты снова ввели.

Еще 1 июня авиакомпании принимали на борт пассажиров без справок, потом посольство Турции в Украине сообщило, что пассажиры из Украины смогут летать без справок только до 3 июня.

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