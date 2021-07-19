"Снова потеплеет": народный синоптик дал прогноз погоды на День Независимости

В последний месяц лета дождей почти не будет, но вот со второй половины месяца начнутся температурные качели

Украинцев ждет приятный погодный сюрприз на День Независимости. Коллаж "Сегодня"

Август в этом году удивит погодными контрастами – сначала адская жара, а во второй половине запахнет осенью, но на 30-й годовщину независимости Украины будет вполне комфортная и теплая погода. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик страны Леонид Горбань.

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По его словам, в последний месяц лета дождей почти не будет, но вот к середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. Но к концу месяца погода еще пару раз изменится.

"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", – сказал Горбань.

Отметим, народный синоптик также поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Он отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.

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