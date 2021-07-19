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"Снова потеплеет": народный синоптик дал прогноз погоды на День Независимости

19 июля 2021 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последний месяц лета дождей почти не будет, но вот со второй половины месяца начнутся температурные качели

Украинцев ждет приятный погодный сюрприз на День Независимости. Коллаж "Сегодня"

Украинцев ждет приятный погодный сюрприз на День Независимости. Коллаж "Сегодня"

Август в этом году удивит погодными контрастами – сначала адская жара, а во второй половине запахнет осенью, но на 30-й годовщину независимости Украины будет вполне комфортная и теплая погода. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик страны Леонид Горбань.

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По его словам, в последний месяц лета дождей почти не будет, но вот к середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. Но к концу месяца погода еще пару раз изменится.

"После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до 20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", – сказал Горбань.

Отметим, народный синоптик также поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Он отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.

Смотрите также на видео, как Германия пострадала от сильного наводнения:

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