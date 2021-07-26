Снова потопы и ураганы? В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине снова будет штормить, но не везде. Коллаж "Сегодня"
В Украину вернулась жара, но жителям нескольких областей во вторник не очень повезет с погодой – ожидаются и штормовой ветер, и даже град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, 27 июля во всех западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, завтра в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.
А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.