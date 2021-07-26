Українська
$ 27,05
31,85
  1. Последние новости Украины

Снова потопы и ураганы? В Украине объявили штормовое предупреждение

26 июля 2021 15:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра жителей некоторых областей ждет не только жара, но и сильные дожди с ледяными сюрпризами

В Украине снова будет штормить, но не везде. Коллаж "Сегодня"

В Украине снова будет штормить, но не везде. Коллаж "Сегодня"

В Украину вернулась жара, но жителям нескольких областей во вторник не очень повезет с погодой – ожидаются и штормовой ветер, и даже град.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 27 июля во всех западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, завтра в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В тренде
В Украине на выходных стало меньше новых COVID-пациентов – сколько случаев за сутки
Коронавирус в Украине
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни. Также в Укргидрометцентре объяснили, почему в последнее время взбунтовалась стихия и затопила улицы нескольких городов.

А на днях в Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней, тела лежали в воде. Трагедия произошла в центре города. Также подтопило несколько десятков домов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
"Больший ущерб тканям и органам". Что известно о штамме "Дельта"Украина
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
"Хорошего вам выходного!": как Аваков отдыхает в Италии (фото)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять