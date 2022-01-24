Во всех школах Чернигова ищут взрывчатку: есть ли опасность для детей (фото, видео)

Массовые минирования продолжаются уже несколько недель по всей стране

В Чернигове "заминировали" все школы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове 24 января сообщили о якобы минировании всех учебных заведений. Детей и сотрудников эвакуируют.

Об этом пишет Суспільне.

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Информация о минировании поступила на горячую линию СБУ. В сообщении говорилось не только о минировании в Чернигове, но и о других городах. О каких именно – пока неизвестно.

После эвакуации в детских садах и школах проведут проверку.

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В Чернигове эвакуируют школы и детсады. Фото: Суспільне

Кто и зачем "минирует" здания?

Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.

Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило 339 сообщений о минировании.

Почему спецслужбы выезжают на все "минирования"

В МВД уточняют, что по закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Выезжать обязательно, ведь под угрозой – жизни людей.

В свою очередь в пресс-службе СБУ нам сообщили, что в течение 2021-2022 годов ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч. В то же время наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы.

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