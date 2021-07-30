Українська
$ 26,89
31,92
  1. Последние новости Украины

Снова ураган? В Украине объявлено штормовое предупреждение

30 июля 2021 9:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Будет не только мокро и сильный штормовой ветер, но и украинцев предупредили о еще одной опасности

В некоторых областях будет бушевать непогода

В некоторых областях будет бушевать непогода / Фото: Сегодня

Сегодня в Украине снова будет жарко, но в то же время в нескольких областях будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают – может быть даже град.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня еще и в восточных, Сумской, Одесской, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В тренде
Коронавирус в Украине набирает обороты. За сутки заразились почти 1000 человек
Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"
Реклама

Июль на исходе, ему на смену идет последний месяц лета – август. День стал короче на час, но за окном по-прежнему светло почти две трети суток. Синоптики говорят: ждите жару, а вот с осадками сложится не очень. Сайт "Сегодня" узнал прогноз погоды на август.

Напомним, накануне страшный ливень затопил Черновцы – падали деревья и остановки, в городе из-за урагана также обвалилась часть жилого дома на улице Русской.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погоды
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погодыУкраина
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступлении
Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступленииХарьков
Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угроза
Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угрозаФинансы
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять