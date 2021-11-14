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Снова за парты. В каких городах дети вернутся в школы с 15 ноября – список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 ноября, 14:34
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Решение о том, чтобы вернуть детей на очное обучение, принимает каждая школа отдельно
Многие школы продолжат учится дистанционно, но некоторые города возвращают очное обучение.
Многие школы продолжат учится дистанционно, но некоторые города возвращают очное обучение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во многих городах Украины 15 ноября дети вернутся на очное обучение. Однако некоторые города все же останутся на дистанционке из-за риска распространения коронавируса либо же из-за того, что не все сотрудники школ вакцинированы.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какая ситуация в регионах.

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Некоторые города возвращают детей в школы частично – на обучение выходят только ученики младших классов или же некоторых школ.

Где ученики вернутся на очное обучение

  • Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
  • Черновцы – все ученики во всех школах.
  • Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
  • Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
  • Ровно – все ученики во всех школах.
  • Житомир – все ученики в 25 школах города. Только несколько школ останутся на дистанционке.
  • Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
  • Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на дистанционке).
  • Харьков – все школы.

Кто останется на дистанционке

  • Киев – все ученики (минимум до 21 ноября).
  • Львов – ученики 5-11 классов.
  • Сумы – ученики 5-11 классов.
  • Черкассы – ученики 5-11 классов.
  • Николаев – все ученики.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых больных COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).

За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

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Ранее мы писали:

  • В Киеве две школы продолжали вести очные уроки. Хотя на данный момент все школы города учатся дистанционно из-за вспышки COVID-19.
  • Массовое отравление школьников перцовым газом произошло на Волыни. Там девятиклассники разбрызгали слезоточивый газ из баллончика. Они прогуливали уроки и решили проверить, как работает спрей для самозащиты.

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