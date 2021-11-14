Снова за парты. В каких городах дети вернутся в школы с 15 ноября – список

Во многих городах Украины 15 ноября дети вернутся на очное обучение. Однако некоторые города все же останутся на дистанционке из-за риска распространения коронавируса либо же из-за того, что не все сотрудники школ вакцинированы.
Сайт "Сегодня" рассказывает, какая ситуация в регионах.
Некоторые города возвращают детей в школы частично – на обучение выходят только ученики младших классов или же некоторых школ.
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Где ученики вернутся на очное обучение
- Львов – ученики 1-4 классов во всех школах.
- Черновцы – все ученики во всех школах.
- Черкассы - ученики 1-4 классов, ученики школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
- Чернигов – большинство школ, а также специальная школа № 1 и учебно-реабилитационный центр № 2.
- Ровно – все ученики во всех школах.
- Житомир – все ученики в 25 школах города. Только несколько школ останутся на дистанционке.
- Сумы – ученики 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября).
- Днепр – все ученики в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на дистанционке).
- Харьков – все школы.
Кто останется на дистанционке
- Киев – все ученики (минимум до 21 ноября).
- Львов – ученики 5-11 классов.
- Сумы – ученики 5-11 классов.
- Черкассы – ученики 5-11 классов.
- Николаев – все ученики.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых больных COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).
За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.
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