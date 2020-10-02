Снова зовут крымчан в армию: Киев обвинил Россию в грубом нарушении права

С начала аннексии полуострова Россия призвала в армию около 25 тысяч крымчан

Киев снова осудил "военный призыв" в оккупированном Крыму в российскую армию. Россия, призывая крымчан на службу, нарушает международное право.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Дипломаты напомнили, что, согласно международному гуманитарному праву и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных силах.

"Российская Федерация нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в вооруженные силы РФ, преследуя в уголовном порядке лиц, отказывающихся от такой службы, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних … РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта", – говорится в заявлении.

МИД напомнил, что с начала оккупации полуострова Россия уже 11 раз призывала крымчан в свою армию, за это время незаконно были привлечено к воинской службе около 25 тысяч человек.

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Киев обратился к международному сообществу с просьбой отреагировать на эти нарушения России.

Напомним, ранее в ООН заявляли, что призыв крымчан на военную службу в Россию нарушает Женевскую конвенцию. В организации напомнили, что кампания по призыву нарушает международный запрет на воинскую службу в вооруженных силах оккупирующей державы.

Отметим, что жители оккупированного полуостров уже не впервые призываются в российскую армию. В связи с этим крымчанам дали пять советов, как "откосить" от "призыва" оккупантов в Крыму.

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