Со снегом и морозами: какой будет погода в Украине 29 ноября (карта)

Осадков стоит ожидать не везде

В Украине сегодня, 29 ноября, в части страны будет снег и мороз. На остальной территории температура не превысит 9 градусов тепла.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Синоптики уточняют, что снег пройдет в западной части Украины. Температура там будет около -1 – 2 градусов.

В центральных и северных областях украинцам стоит ожидать дождь. Там будет 1-4 градуса тепла. На остальной территории без осадков.

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Самая высокая температура будет на юге – 5-9 градусов. На востоке страны ожидается 3-7 градусов тепла.

В столице 29 ноября выпадет снег с дождем, а температура будет около 1-3 градусов тепла.

По всей территории Украины будет облачно.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой .

Также известно, что календарная зима начнется с незначительного похолодания. При этом в течение декабря месяца стоит ожидать даже потепления.

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