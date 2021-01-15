Со справками и тестами: как мы будем путешествовать в 2021 году

2020 год захлопнул двери перед всеми туристами. Глобальный локдаун закрыл границы практически всех стран на более чем два месяца. А страны ЕС так и не открылись для путешественников.
Отменялись рейсы, путевки и брони. А что не отменили – переносили на 2021 год.
На 2021 год у туроператоров и путешественников большие надежды.
Восстановятся ли путешествия в 2021 году?
Международные поездки будут опережать внутренние поездки, что является значительным изменением по сравнению с бронированиями на 2020 год, прогнозирует туристическая маркетинговая компания MMGY Global.
В украинских туроператоров тоже огромные надежды на 2021 год. Январский локдаун не ограничивает перелеты и передвижения и это дает уверенность, что таких жестких мер, как весной 2020-го, не будет, говорит Виктория Лонская, руководитель одного из офисов туристической компании "Поехали с нами":
"Все понимают, что с ним надо жить и соблюдать необходимые меры. На данный момент это тестирование. Спрос сейчас, наоборот, более активный, чем был ранее. Например, даты на ближайшие полторы-две недели полностью закрыты, то есть рейсы загружены на 100%. Даже Мальдивы и Доминикана – не дешевые направления – прекрасно заполняются. Спрос есть, цены постоянно поднимаются, рейсы вылетают".
Тем не менее до показателей 2019 года еще далеко. Полное восстановление туристической отрасли произойдет к 2023 году или позже, прогнозирует McKinsey & Company.
Как вакцинация от COVID-19 повлияет на путешествия?
Пока негативный результат ПЦР-теста – единственное условие для пересечения границы. Но появление вакцины может внести свои коррективы.
Например, авиакомпании при посадке могут попросить справку о вакцинации.
Так авиакомпания Qantas Airlines объявила, что как только вакцина от коронавируса станет доступна, пассажирам необходимо будет доказать, что они привиты.
Такая практика существует давно. Еще в 1930 году Всемирная организация здравоохранения разработала "желтую карточку" – Международный сертификат о вакцинации. Ее форма использовалась для доказательства вакцинации против разных болезней, включая желтую лихорадку, сыпной тиф и оспу.
Некоторые страны и сейчас просят перед приездом привиться от какого-то инфекционного заболевания. Например, в Танзании рекомендуют сделать прививку от желтой лихорадки, то же самое в Доминикане. Но это только рекомендация.
"Сейчас ни одна страна не выдвигает вакцинацию как требование, а скорее рекомендует сделать прививку. Нет такого, что человека не пустят в страну из-за отсутствия вакцинации. На данный момент строгих правил нет", – говорит Виктория Лонская.
Уже известно, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже разрабатывает цифровой паспорт вакцины COVID-19 для путешественников.
Это приложение, в котором можно проверить требования въезда в страну и внести сертификат о вакцинации. Более того, лаборатории сами смогут присылать через приложение свидетельство о прививке.
Для украинских туристов пока нет никаких изменения. Мы можем посещать ограниченное число стран и по ПЦР-тесту.
Когда Европа откроет границы?
Европа остается закрыта для туристов из Украины. Попасть в ЕС могут украинцы, которые официально работают в стране Европейского Союза или едут к родственникам. При этом ЕС открыл границы для граждан Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая. В этих странах заболеваемость COVID-19 меньше показателя, среднего по ЕС. С лета прошлого года заболеваемость в Украине выше, чем в Европе, поэтому для украинских туристов западная граница закрыта. Если заболеваемость существенно будет падать и дальше, то Украина вполне может попасть в список "зеленых стран".
Однако вполне возможно, что те, кто вакцинируются, получат право путешествовать в страны, которые для всех других закрыты, предполагает Лонская.
"Идут обсуждения, что в Европе ряд стран будут требовать справку о вакцинации для туристов. Такой исход возможен, поскольку ряд авиакомпаний заявили, что в 2021 году не будут принимать на борт самолета пассажиров, у которых нет вакцинации. Но поскольку вакцина для многих еще недоступна, то вряд ли новые правила введут в начале года, а скорее к концу года",- говорит Виктория Лонская.
Вакцину в Украину доставят в лучшем случае в феврале, а скорее всего, в марте. И она будет предназначена для людей, которые больше всего рискуют заболеть, – медики, соцработники, полиция, пожилые. А по плану Минздрава вакцинация людей из групп риска закончится примерно в марте 2022 года. Только потом вакцину смогут получить остальные.
"Стопроцентной обязаловки по вакцинации, мы считаем, не будет. Будут параллельно альтернативные варианты: либо вакцинация, либо ПЦР-тест. Может, что-то еще придумают, пока сложно говорить", – отмечает Виктория Лонская.
Напомним, Фонд глобального доступа стран к вакцинам против СОVID-19 (COVAX) сможет начать поставки вакцины от коронавируса в Украину уже в ближайшее время.
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