Со справками и тестами: как мы будем путешествовать в 2021 году

Вакцина от коронавируса может открыть границы для многих путешественников. Однако доступность вакцины станет проблемой для украинских туристов

2020 год захлопнул двери перед всеми туристами. Глобальный локдаун закрыл границы практически всех стран на более чем два месяца. А страны ЕС так и не открылись для путешественников.

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Отменялись рейсы, путевки и брони. А что не отменили – переносили на 2021 год.

На 2021 год у туроператоров и путешественников большие надежды.

Восстановятся ли путешествия в 2021 году?

Международные поездки будут опережать внутренние поездки, что является значительным изменением по сравнению с бронированиями на 2020 год, прогнозирует туристическая маркетинговая компания MMGY Global.

В украинских туроператоров тоже огромные надежды на 2021 год. Январский локдаун не ограничивает перелеты и передвижения и это дает уверенность, что таких жестких мер, как весной 2020-го, не будет, говорит Виктория Лонская, руководитель одного из офисов туристической компании "Поехали с нами":

"Все понимают, что с ним надо жить и соблюдать необходимые меры. На данный момент это тестирование. Спрос сейчас, наоборот, более активный, чем был ранее. Например, даты на ближайшие полторы-две недели полностью закрыты, то есть рейсы загружены на 100%. Даже Мальдивы и Доминикана – не дешевые направления – прекрасно заполняются. Спрос есть, цены постоянно поднимаются, рейсы вылетают".

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Тем не менее до показателей 2019 года еще далеко. Полное восстановление туристической отрасли произойдет к 2023 году или позже, прогнозирует McKinsey & Company.

Как вакцинация от COVID-19 повлияет на путешествия?

Пока негативный результат ПЦР-теста – единственное условие для пересечения границы. Но появление вакцины может внести свои коррективы.

Например, авиакомпании при посадке могут попросить справку о вакцинации.

Так авиакомпания Qantas Airlines объявила, что как только вакцина от коронавируса станет доступна, пассажирам необходимо будет доказать, что они привиты.

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Такая практика существует давно. Еще в 1930 году Всемирная организация здравоохранения разработала "желтую карточку" – Международный сертификат о вакцинации. Ее форма использовалась для доказательства вакцинации против разных болезней, включая желтую лихорадку, сыпной тиф и оспу.

Некоторые страны и сейчас просят перед приездом привиться от какого-то инфекционного заболевания. Например, в Танзании рекомендуют сделать прививку от желтой лихорадки, то же самое в Доминикане. Но это только рекомендация.

"Сейчас ни одна страна не выдвигает вакцинацию как требование, а скорее рекомендует сделать прививку. Нет такого, что человека не пустят в страну из-за отсутствия вакцинации. На данный момент строгих правил нет", – говорит Виктория Лонская.

Уже известно, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже разрабатывает цифровой паспорт вакцины COVID-19 для путешественников.

Это приложение, в котором можно проверить требования въезда в страну и внести сертификат о вакцинации. Более того, лаборатории сами смогут присылать через приложение свидетельство о прививке.

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Для украинских туристов пока нет никаких изменения. Мы можем посещать ограниченное число стран и по ПЦР-тесту.

Когда Европа откроет границы?

Европа остается закрыта для туристов из Украины. Попасть в ЕС могут украинцы, которые официально работают в стране Европейского Союза или едут к родственникам. При этом ЕС открыл границы для граждан Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая. В этих странах заболеваемость COVID-19 меньше показателя, среднего по ЕС. С лета прошлого года заболеваемость в Украине выше, чем в Европе, поэтому для украинских туристов западная граница закрыта. Если заболеваемость существенно будет падать и дальше, то Украина вполне может попасть в список "зеленых стран".

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Однако вполне возможно, что те, кто вакцинируются, получат право путешествовать в страны, которые для всех других закрыты, предполагает Лонская.

"Идут обсуждения, что в Европе ряд стран будут требовать справку о вакцинации для туристов. Такой исход возможен, поскольку ряд авиакомпаний заявили, что в 2021 году не будут принимать на борт самолета пассажиров, у которых нет вакцинации. Но поскольку вакцина для многих еще недоступна, то вряд ли новые правила введут в начале года, а скорее к концу года",- говорит Виктория Лонская.

Вакцину в Украину доставят в лучшем случае в феврале, а скорее всего, в марте. И она будет предназначена для людей, которые больше всего рискуют заболеть, – медики, соцработники, полиция, пожилые. А по плану Минздрава вакцинация людей из групп риска закончится примерно в марте 2022 года. Только потом вакцину смогут получить остальные.

"Стопроцентной обязаловки по вакцинации, мы считаем, не будет. Будут параллельно альтернативные варианты: либо вакцинация, либо ПЦР-тест. Может, что-то еще придумают, пока сложно говорить", – отмечает Виктория Лонская.

Напомним, Фонд глобального доступа стран к вакцинам против СОVID-19 (COVAX) сможет начать поставки вакцины от коронавируса в Украину уже в ближайшее время.

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