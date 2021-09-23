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Собака была в панике, кровать двигалась – очевидцы о землетрясении в Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 15:09
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Многие украинцы проснулись утром из-за громкого гула, мебель начала двигаться
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 23 сентября в Украине произошло землетрясение. Жители Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областей заметили, что земля начала дрожать.

Очевидцы рассказали в соцсетях о землетрясении.

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В селе Пробежная Тернопольской области толчки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Испытание на прочность станция прошла. В таких случаях особенно важна устойчивость конструкций", – написал Влад Протоковило.

Сначала был гул, потом начало трясти

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Украинка Ната Маланчин отметила, что проснулась утром от того, что кроватью трясло. Произошло это примерно в 6:20, однако длилось недолго.

"Я слышала, как рамки от картин стучали по стене. Был такой звук, будто с горы катятся большие камни", – написала женщина в соцсети.

Скриншот из соцсети

Тернополянин Роман Саган рассказал, что у него дома начали стучать дверцы в полуоткрытом шкафчике. В комментариях к его сообщению земляки делятся, что в течение нескольких секунд слышали гул, а потом дом словно вздрогнул.

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"Сперва услышал какой-то гул, потом – ощущение вертикального сотрясения. Это не было традиционное расшатывание, как при землетрясении", – сказал "24 каналу" житель Тернополя.

Животные чувствовали приближение толчков и колебаний.

"Моя собака была в панике", – отметила жительница Чертковского района.

Насколько ощутимо такое землетрясение?

По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.

На территории Тернопольской области зарегистрировано землетрясения 23 апреля 2020 и 28 мая 2019 годов с магнитудами 2,0.

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