Собирают деньги и не верят в вину: в Facebook создали новую группу поддержки Рябчука

В социальные сети Faceook снова появилась группа поддержки Артемия Рябчука, который 27 января в Днепре устроил кровавую бойню. Тогда погибли 4 его сослуживца, а также гражданская женщина.
Об этом сообщает "Сегодня".
Группа поддержки Рябчука
В новую группу поддержки Артемия Рябчука в Facebook присоединиться просто так нельзя, поскольку у нее закрыт доступ. Сейчас к ней присоединились более 1400 человек.
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Одно из фото в сообществе свидетельствует о том, что якобы неравнодушные к нему люди собрали 52 тысячи гривен, которые будут потрачены на вещи, книги и юридическую помощь для него. Как ранее сообщала администратор одной из таких групп, цель сообщества — контролировать соблюдение прав Рябчука.
Люди сомневаются
В группе поддержки Рябчука пишут, что это не он устроил стрельбу. Кроме того, прикрепляют фото другого парня и обвиняют его в кровавой бойне.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военнослужащие начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.