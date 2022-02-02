Собирают деньги и не верят в вину: в Facebook создали новую группу поддержки Рябчука

Для парня уже собрали более 50 тысяч гривен

На группу в Facebook подписались более 1400 человек/Коллаж: "Сегодня"

В социальные сети Faceook снова появилась группа поддержки Артемия Рябчука, который 27 января в Днепре устроил кровавую бойню. Тогда погибли 4 его сослуживца, а также гражданская женщина.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Группа поддержки Рябчука

В новую группу поддержки Артемия Рябчука в Facebook присоединиться просто так нельзя, поскольку у нее закрыт доступ. Сейчас к ней присоединились более 1400 человек.

Одно из фото в сообществе свидетельствует о том, что якобы неравнодушные к нему люди собрали 52 тысячи гривен, которые будут потрачены на вещи, книги и юридическую помощь для него. Как ранее сообщала администратор одной из таких групп, цель сообщества — контролировать соблюдение прав Рябчука.

Реклама

Люди сомневаются

В группе поддержки Рябчука пишут, что это не он устроил стрельбу. Кроме того, прикрепляют фото другого парня и обвиняют его в кровавой бойне.