Собрать ребенка на учебу теперь дороже: как менялись цены

За последние пять лет товары для школьников подорожали, но их ассортимент значительно расширился

Первого сентября, несмотря на карантин, тысячи школьников по всей стране вернутся к обучению. Родители активно скупают необходимую канцелярию и ищут школьную форму.

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Сайт "Сегодня" рассказывает, сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году и как менялись цены за последние пять лет.

Собрать ребенка в школу: сколько нужно отдать в 2020 году

Ранее мы уже рассказывали, что согласно данным аналитиков Prom.ua, родители в этом году тратят на 1,6 тыс. гривен на сборы ребенка в среднюю школу.

Так, по данным экспертного анализа рынка, чтобы собрать пятиклассника украинцы тратят 5 800 грн. Больше всего отдают за одежду и школьные аксессуары: блузки и рубашки (1011 грн за 3 шт.), брюки и штаны (832 грн за 2 пары), рюкзаки (700 грн), спортивные костюмы и кроссовки (557 грн). В среднем, на эти товары тратят на 877 грн. больше, чем год назад.

Из канцтоваров наиболее затратными оказались тетради на 96 листов (285 грн, за 15 шт.) и обложки для книг (220 грн за 10 шт.) На канцтовары тратят на 182 грн больше, чем в прошлом году.

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Как говорят в компании OLX, одеть мальчика будет стоить в среднем 1360 грн. В такой комплект войдут брюки за 200 грн, 2 рубашки по 150 грн, туфли за 300 грн, спортивный костюм за 290 грн и кроссовки к нему за 270 грн. Однако можно сэкономить 40% суммы и купить те же вещи в б/у состоянии — в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн.

"Одеть к школе девочку будет стоить 1 400 грн. В эту сумму войдут 2 блузки по 165 грн, юбка за 170 грн, туфельки за 300 грн, спортивный костюм за 300 грн и кроссовки в ту же цену. Дополнительно можно также купить сарафан в среднем за 160 грн. При желании получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в б/у состоянии, — тогда набор обойдется в 775 грн", — говорят в компании.

Также аналитики добавляют, что в этом году набор из необходимых принадлежностей будет стоить в среднем 335 грн. Сюда войдут: 10 тетрадок на 24 листа по оптовой цене в 3 грн, 5 шариковых ручек и 5 простых карандашей по 5 грн каждые, линейка за 20 грн, цветные карандаши за 50 грн, фломастеры за 80 грн, пенал за 70 грн и дневник за 35 грн.

В среднем же, две блузки или рубашки и двое брюк или юбок вместе с туфлями обойдутся для украинских родителей в 2 тыс. грн. Хотя, понятное дело, что цены могут быть значительно выше. За рюкзак в этом году в среднем придется отдать 700 грн, а за необходимые канцелярские принадлежности — 700 грн. Спортивная форма без кроссовок будет стоить около 600 грн. Таким образом, как минимум, родителям в этом году нужно будет потратить 3800 грн для сбора своих детей в школу.

Как менялись цены на "школьный набор" за последние пять лет

Вполне логично, что за последние годы цены на необходимые для школы товары порядком изменились. Сайт "Сегодня" решил сравнить, за сколько можно было собрать школьника к 1 сентября раньше, а за сколько сейчас.

Так, еще в 2019 году мы писали о том, что за сбор школьника в среднем придется заплатить около 3500 грн. По данным маркетплейса Prom.ua, в 2019 году за набор толстых тетрадей нужно было выложить 255 грн — 15 шт., за рюкзак от 500 грн, демисезонную обувь можно было купить за 370 грн, детскую рубашку 295 грн, так как за год эти товары в среднем подорожали на 80—130 грн.

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За школьную форму и обувь в 2019 году нужно было отдать в среднем 1700 грн, а за необходимые канцтовары родителям пришлось отдать около 650 грн. Для сравнения, в 2018 году набор канцтоваров стоил около 600 грн, школьную форму можно было купить все за те же 1700 грн, а рюкзак за 500 грн.

К слову, в 2017 и 2016 гг. цены не сильно изменились. Форму более хорошего качества тогда можно было взять за 2 тыс. грн, но в средние цены были на уровне 1600 грн, рюкзаки также стоило от 400 до 500 грн.

Ранее мы писали, что в 2016 году один комплект школьной формы можно было приобрести и за 600 грн, при этом в интернет-магазинах можно найти как бюджетную униформу от 400 грн, так и комплекты из натуральных тканей с ценником за 4000 грн. Спортивную форму же можно было приобрести за 500 грн, а ранец — за 450 грн.

Как мы видим, цены за последние пять лет все же изменились, но не так критически, как могло показаться. Да и всегда есть товары на разный вкус и с разными ценниками.

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О том, как будут работать школы с 1 сентября, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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