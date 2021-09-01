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Соглашение между Минобороны и Пентагоном и новая личность жены Козака – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
1 сентября, 06:00
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В ходе визита Владимира Зеленского в США было подписано оборонное соглашение, а в российской налоговой сменили имя жене соратника Медведчука
Встреча в Пентагоне и Тарас Козак с гражданской женой
Встреча в Пентагоне и Тарас Козак с гражданской женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Оборонное партнерство между Украиной и США

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В ходе визита президента Владимира Зеленского в США министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Пентагон не против вступления Украины в НАТО

Глава Минобороны США заявил, что руководство Соединенных Штатов поддерживает желание Украины вступить в НАТО. Также в Пентагоне призвали Кремль прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином
Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином / Фото: Reuters

Новая личность жены Козака

Российская налоговая служба полностью сменила имя и фамилию гражданской жене соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, который находится под украинскими санкциями. Теперь Наталья Лавренюк – Светлана Жучкова.

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Гражданскую жену Тараса Козака теперь зовут по-другому
Гражданскую жену Тараса Козака теперь зовут по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

Странное происшествие в Одессе

В Малиновском районе Одессы женщина в нетрезвом состоянии пыталась спуститься на простынях со второго этажа жилого дома. Однако не удержалась и упала в подвальное помещение.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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