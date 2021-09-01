Соглашение между Минобороны и Пентагоном и новая личность жены Козака – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Оборонное партнерство между Украиной и США
В ходе визита президента Владимира Зеленского в США министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
Пентагон не против вступления Украины в НАТО
Глава Минобороны США заявил, что руководство Соединенных Штатов поддерживает желание Украины вступить в НАТО. Также в Пентагоне призвали Кремль прекратить незаконную оккупацию Крыма.
Новая личность жены Козака
Российская налоговая служба полностью сменила имя и фамилию гражданской жене соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, который находится под украинскими санкциями. Теперь Наталья Лавренюк – Светлана Жучкова.
Странное происшествие в Одессе
В Малиновском районе Одессы женщина в нетрезвом состоянии пыталась спуститься на простынях со второго этажа жилого дома. Однако не удержалась и упала в подвальное помещение.
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