Согласовали с Европарламентом и послами G7: Арахамия об обновлении состава КС

Как считает лидер фракции "Слуга народа", никакой альтернативы предложенному обновлению КС нет

Законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного суда поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран G7.

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Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своей колонке на "Украинской правде".

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", – сообщил он.

По его словам, никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет.

Напомним, депутаты Европейского парламента осудили решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству и призвали восстановить функции Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Мы также писали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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