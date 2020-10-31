Согласовали с Европарламентом и послами G7: Арахамия об обновлении состава КС

Законодательную инициативу президента Украины Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного суда поддержал Европарламент, также данную идею уже согласовали с послами стран G7.
Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своей колонке на "Украинской правде".
"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", – сообщил он.
По его словам, никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет.
Напомним, депутаты Европейского парламента осудили решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству и призвали восстановить функции Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.
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