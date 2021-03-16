Українська
$ 27,64
32,95
  1. Последние новости Украины

Солнца не дождемся: прогноз погоды в Украине на 16 марта (карта)

16 марта, 07:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В стране по-прежнему будет тепло

В Украине сегодня, 16 марта, во всех областях будет еще тепло, но солнечной погоды уже не ожидается. В некоторых областях – они все еще находятся под влиянием циклона Marius – пройдут дожди.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке Украины температура воздуха составит от 5 до 8 градусов тепла, будет облачно, но сухо.

На севере столбики термометров покажут от 6 до 9 градусов с отметкой плюс. Без осадков.

Реклама

В тренде
Солнца не дождемся: прогноз погоды в Украине на 16 марта (карта)

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 8 градусов выше нуля. Во всех областях ожидается дождь.

На юге температура воздуха будет в пределах от 6 до 11 градусов тепла, будет идти дождь.

Ранее сайт "Сегодня" узнал у климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

А о том, что уже успела натворить погода в марте, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня
Реклама

Какая погода ждет украинцев до конца года, читайте в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь тепло синоптики прогноз погоды Укргидрометцентр

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)
Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)Другие регионы
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемого
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемогоДругие регионы
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"Власть
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе веныУкраина
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)Фаново
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять