Солнечно и без сильных морозов: синоптик дала прогноз на 27 декабря

В Киеве будет солнечно

Погода в Украине 27 декабря будет солнечной и не холодной.

Реклама

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, минусовую температуру прогнозируют только в восточных областях.

"Гонять за подарками и предновогодними покупками можно будет безопасно и не скользко. Периодически можно задирать голову и смотреть либо на красивые облака, либо на солнце", – рассказала она.

По данным Укргидрометцентра, в западных областях будет тепло. Температура воздуха прогреется до 0...+4 градусов. На востоке будет немного холоднее, температура опустится до -1...+2 градусов. Однако погода также будет солнечной.

На юге небо затянется тучами, из которых периодически будет выглядывать солнце. Температура – 0...+3 градуса. В северных областях воздух прогреется до 0...+3 градусов. В центральной Украине столбик термометра поднимется до -1...+2 градусов.

В Киеве будет солнечно. Температура воздуха составит -1...+1 градус.

Реклама

Напомним, на Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что 2020 год войдет в пятерку самых теплых в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама