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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Солнечно и до +20! В Украине улучшится погода 5 ноября – прогноз

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
4 ноября, 18:00
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Синоптики порадовали прогнозом погоды на пятницу – температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла
Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в пятницу, 5 ноября, в большинстве областей будет сухая, теплая и солнечная погода. Осадки ожидаются только в западных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, завтра дождь будет во всех западных регионов, кроме Волынской и Черновицкой областей. На остальной территории без осадков.

Кроме того, на улице потеплеет. Теплее всего буде на юге страны – 15-20 градусов тепла, а в центре, на востоке и севере – 14-17 градусов. Более прохладная погода ожидается на западе – 12-15 градусов.

Какой будет погода в Украине 5 ноября. Карта Укргидрометцентра

Когда в Украине пойдет первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

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Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

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