Солнце и морозы: чего ждать от погоды в начале недели (карта)

В ближайшие дни в Украине будет сухо и ясно

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После недели непрерывной сырости и густых туманов в Украину вернулась ясная и солнечная погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных областях 7 декабря ночью будет мороз до -10°, днем — от -2° до -4°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

В южной части Украины ночью — от -2° до -4°, днем — от 0 до +2°. В Крыму воздух прогреется до +10°.

В западных областях — без существенных осадков. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью — мороз до -4°, а днем столбик термометра поднимется до +2°.

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В восточных областях температура воздуха: ночью — от -9° до -13°, днем — от -1° до-3°. Ветер — восточный, 5-10 м/с.

В центре и Киеве температура ночью — от -6° до -8°, днем — от 0 до -2°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных областях 8 декабря ночью будет мороз до -10°, днем — от -2° до -4°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

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В южной части Украины ночью прогнозируют осадки. Температура — от -2° до -4°, днем — от 0 до +2°. Ветер — восточный, 7-12 м/с. В Крыму воздух прогреется до +10°. Возможны небольшие осадки.

В западных областях — без осадков. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью — мороз до -4°, а днем столбик термометра поднимется до +2°.

В восточных областях температура воздуха: ночью — от -11° до -13°, днем — от -1° до-3°. Ветер — восточный, 7-12 м/с.

В центре и Киеве температура ночью — от -6° до -8°, днем — от 0 до -2°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

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Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,9 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 21,8 градусов мороза в 1959 году.

Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее бабье лето – народный синоптик дал прогноз на декабрь.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой.

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