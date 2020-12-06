Українська
$ 28,3
34,4
  1. Последние новости Украины

Солнце и морозы: чего ждать от погоды в начале недели (карта)

6 декабря, 14:46

Ольга Литвин Ольга Литвин

В ближайшие дни в Украине будет сухо и ясно

depositphotos.com ©Katko

depositphotos.com ©Katko

После недели непрерывной сырости и густых туманов в Украину вернулась ясная и солнечная погода.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных областях 7 декабря ночью будет мороз до -10°, днем — от -2° до -4°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

В южной части Украины ночью — от -2° до -4°, днем — от 0 до +2°. В Крыму воздух прогреется до +10°.

В западных областях — без существенных осадков. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью — мороз до -4°, а днем столбик термометра поднимется до +2°.

Реклама

В восточных областях температура воздуха: ночью — от -9° до -13°, днем — от -1° до-3°. Ветер — восточный, 5-10 м/с.

В центре и Киеве температура ночью — от -6° до -8°, днем — от 0 до -2°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

В северных областях 8 декабря ночью будет мороз до -10°, днем — от -2° до -4°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

В тренде
20-метровый флаг Украины запустили над оккупированным Крымом (фото)
Реклама

В южной части Украины ночью прогнозируют осадки. Температура — от -2° до -4°, днем — от 0 до +2°. Ветер — восточный, 7-12 м/с. В Крыму воздух прогреется до +10°. Возможны небольшие осадки.

В западных областях — без осадков. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью — мороз до -4°, а днем столбик термометра поднимется до +2°.

В восточных областях температура воздуха: ночью — от -11° до -13°, днем — от -1° до-3°. Ветер — восточный, 7-12 м/с.

В центре и Киеве температура ночью — от -6° до -8°, днем — от 0 до -2°. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

Реклама

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,9 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 21,8 градусов мороза в 1959 году.

Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее бабье лето – народный синоптик дал прогноз на декабрь.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Если локдаун в январе: когда стартуют зимние каникулы и сколько будут длиться
Если локдаун в январе: когда стартуют зимние каникулы и сколько будут длитьсяУкраина
Владимир Зеленский: Локдауна в декабре не будет
Владимир Зеленский: Локдауна в декабре не будетУкраина
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Локдаун скоро: что делать с деньгами – три совета
Локдаун скоро: что делать с деньгами – три советаФинансы
На Черное и Азовское моря надвигается шторм: объявлен оранжевый уровень опасности
На Черное и Азовское моря надвигается шторм: объявлен оранжевый уровень опасностиУкраина
Коронавирус в Украине: выздоровело значительно больше людей, чем заболело
Коронавирус в Украине: выздоровело значительно больше людей, чем заболелоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять