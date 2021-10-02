Солнечно, но холодно: прогноз погоды на 2 октября (карта)

В первый выходной второго осеннего месяца, 2 октября, в Украине будет сухая, солнечная, но холодная погода, ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
В центральных и восточных областях будет немного прохладнее. Средняя дневная температура там составит +14...+16 градусов. Холоднее всего будет на Востоке и в Крыму. Там обещают +13...+15 градусов.
В стране будет сухо, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 18°.
В Киеве днем 2 октября также будет солнечно и без дождей. В столицу нагрянет юго-восточный ветер — его скорость будет достигать 3-8 м/с.
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- В Украине в пятницу, 1 октября, будет преимущественно сухая погода. Однако местами пройдут дожди.
- Синоптик дала прогноз погоды до конца недели. Она рассказала, где будет тепло, а где будут заморозки.
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