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Солнечно, но холодно: прогноз погоды на 2 октября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
2 октября, 06:29
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В Киеве днем ​​2 октября также будет солнечно и без дождей
На территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Коллаж "Сегодня"
На территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Коллаж "Сегодня"

В первый выходной второго осеннего месяца, 2 октября, в Украине будет сухая, солнечная, но холодная погода, ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в регионах

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В центральных и восточных областях будет немного прохладнее. Средняя дневная температура там составит +14...+16 градусов. Холоднее всего будет на Востоке и в Крыму. Там обещают +13...+15 градусов.

В стране будет сухо, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве днем ​​2 октября также будет солнечно и без дождей. В столицу нагрянет юго-восточный ветер — его скорость будет достигать 3-8 м/с.

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