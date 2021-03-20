Солнечно, но прохладно: прогноз погоды на 21 марта

В воскресенье, 21 марта, Украина будет под влиянием антициклона, в стране будет прохладно, но без осадков.

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Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

"21 марта будут преимущественно без осадков, только в Луганской области ожидается местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха пока без изменений, низковато, мягко говоря, в понедельник-вторник даже еще похолодает. Но потом начнет понемногу теплеть", – сообщила Диденко.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра 21 марта на всей территории Украины будет ясно и солнечно.

В тренде В Украине начинается второй этап вакцинации от COVID-19

Температура

на западе +4 +8 градусов;

на востоке +4 +6 градусов;

на севере +4 +6 градусов;

на юге +4 +8 градусов;

в центре Украины и Киеве +4 +7 градусов;

Между тем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок во время потепления не стоит, так как динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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