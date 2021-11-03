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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Солнечно, но ветрено: какой будет погода в Киеве 4 ноября

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 16:00
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Максимальная температура воздуха днем составит 13 градусов тепла
Солнечная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Солнечная погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 4 ноября, в Киеве синоптики прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Максимальная температура воздуха днем составит 13 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 4 ноября

По прогнозам синоптиков, в Киеве 4 ноября ожидается прохладная и солнечная погода. Дождей не обещают.

Температура воздуха ночью в столице составит 2-4 градуса, а днем поднимется до 11-13 градусов тепла.

Стоит отметить, что в Киеве ожидается сильный порывистый ветер.

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Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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