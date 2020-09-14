Сольвенций – радость свободного движения

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), боль в спине – одна из наиболее распространенных причин обращения пациентов за медицинской помощью. Кроме того, это один из главных симптомов остеохондроза. Больные, страдающие этим недугом, жалуются на постоянные ноющие боли в спине, к которым нередко присоединяется онемение и чувство ломоты в конечностях. Также они страдают от боли разной локализации и интенсивности. Например, при остеохондрозе шейного отдела возникают боли не только в шее, но и в плече, отдают в руку. Иногда пациенты испытывают головные боли, головокружение, испытывают дискомфорт от уменьшения объема движений, спазмов мышц и т.д. Все эти симптомы значительно ухудшают качество жизни.

Постоянные боли, ограничение физических возможностей влияет также на психологические состояние человека, ухудшает настроение, снижает самооценку, иногда может провоцировать депрессивное состояние. Поэтому лечение должно быть комплексным, а лекарства – иметь влияние на все или большинство указанных факторов. Комплексные гомеопатические препараты содержат несколько компонентов с разнонаправленным действием на симптомы и последствия заболевания. Среди современных гомеопатических средств, обладающих противовоспалительным и обезболивающим эффектами, следует обратить внимание на Сольвенций, который применяется в составе комплексной терапии для лечения остеохондроза.

Причины и последствия остеохондроза

Проблемы с обменом веществ могут быть причиной заболевания позвоночника. Сольвенций целенаправленно влияет на обмен веществ, регулируя и укрепляя его. При этом отложения солей, от которых в первую очередь страдают суставы, рассасываются.

В составе Сольвенция – растительные и минеральные компоненты:

Кальция фторид регулирует фтористокальциевий обмен, предотвращает развитие остеопороза и кариеса, укрепляет связи.

Сера играет важную роль в белковом обмене, восстанавливает нарушенный обмен веществ. Способствует активации синтеза коллагена, что положительно влияет на состояние кожи и волос.

Ликоподиум обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием.

Туя – противовоспалительное, противоревматическое, противоотечное, тонизирующее средство. Улучшает кровообращение и регулирует обменные процессы, способствует очищению организма от шлаков, снятию спазмов.

Барбарис имеет противовоспалительное и обезболивающее действие. Улучшает кровообращение и регулирует белковый обмен, уменьшая отложения солей мочевой кислоты в суставах и связках.

Остеохондроз – это заболевание не только позвоночника, оно системное и влияет на весь организм. Пораженные солевыми отложениями суставы со временем могут воспаляться, появляются боли, припухлость, иногда покраснение суставов. То есть, возникает обменный полиартрит. Также обычным осложнением остеохондроза является воспаление нервных корешков или всего нервного ствола (невралгия, радикулит, люмбаго, ишиас и т. д.) часто с сильными болями. Но хорошая новость состоит в том, что остеохондроз излечим! Главное – вовремя обратиться за необходимым лечением, чтобы остановить развитие и избежать осложнений. Регулируя обмен кальция, Сольвенций прекрасно справляется с остеохондрозом. Леча причину, препарат устраняет сопутствующие симптомы и осложнения: полиартрит, невралгию, вегето-сосудистые нарушения.

Первое положительное действие Сольвенция заметно уже через 2-3 недели приема препарата. При приеме иногда возможно так называемое первичное ухудшение или реакция — временное усиление имеющихся симптомов заболевания. Такая реакция говорит об активном течение лечебных процессов. При первом ее появлении необходимо сделать перерыв в приеме препарата на 7-10 дней.

Преимущества Сольвенция:

действует на причину и следствие болезни;

регулирует обмен веществ в пораженных участках;

имеет болеутоляющее и противовоспалительное действие;

способствует восстановлению хрящевой ткани (хондропротекторный эффект);

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Перед применением препарата следует обязательно ознакомиться с инструкцией, а также проконсультироваться с врачом. Самолечение может быть вредно для вашего здоровья.

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