Сообщения пропали: полиция ищет тайного собеседника погибшего мэра Кривого Рога из Telegram

Константин Павлов в последние минуты жизни с кем-то переписывался в Telegram, но вся переписка пропала

Мэр Кривого Рога Константин Павлов перед гибелью с кем-то общался в Telegram. Коллаж: "Сегодня"

Мэр Кривого Рога Константин Павлов, который погиб 15 августа, в последние моменты жизни вел переписку в Telegram, однако все сообщения он удалил.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал информированный источник в полиции Кривого Рога.

"Мы установили, что в последние минуты жизни Павлов с кем- то переписывался в Telegram. Затем удалил переписку, все сообщения до одного. Сейчас пытаемся выяснить данные его собеседника. Следствие склоняется к версии, что Павлова поставили перед каким- то выбором. Политические ли это моменты или личные – пока сложно сказать", – сказал нам источник.

Он отметил, что уже установлено, что с криминальными кругами он дел не имел и никак не был связан.

"Сложность в том, пока для следствия, что переписка велась именно в Telegram, с ним работать нам теперь гораздо сложнее, чем с WhatsApp или Viber. Также следствие располагает рядом видео, которое не было обнародовано",- добавили в полиции.

Как рассказал "Сегодня" другой источник в полиции Днепропетровской области, у Павлова мог быть долг – якобы он мог брать деньги на проведение выборной компании у неустановленных лиц. Однако, получал ли он угрозы, пока неизвестно.

Подробности смерти

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Рано утром в воскресенье 15 августа, его нашли мертвым в своем доме. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В самоубийстве Константина Павлова сомневаются не только политики, но и эксперты. Советник мэра Андрей Гальченко считает, что самоубийство маловероятно. Также считают однопартийцы Павлова и его политические оппоненты.

К слову, эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

Полиция отрабатывает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство либо он мог случайно застрелиться из-за неосторожного обращения с оружием.