"Сопоставляем угрозы": в МВД отреагировали на митинг Нацкорпуса под ОПУ

Силовики поддерживают право украинцев на протест, но предупредили – все должно быть мирно и без оружия

Силовики готовятся к митингу Нацкорпуса. Коллаж "Сегодня"

Полиция и Национальная гвардия готова обеспечить правопорядок во время завтрашней масштабной акции протеста Нацкорпуса под Офисом президента, хотя участники митинга обещают мирный протест.

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Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

В ведомстве отметили, что граждане имеют право на протест, но мирный и без оружия.

"МВД вместе с другим службами всегда поддерживали и будут поддерживать публичный порядок и законность во время всех конституционно законных акций протеста. Это прямая норма Конституции: граждане Украины имеют право собираться мирно, без оружия, для высказывания любого своего мнения. Эта норма будет обеспечена. Безусловно, будут поддерживать общественный порядок полиция, Нацгвардия, ГСЧС", – сказал Шевченко.

В МВД рассказали, как готовятся к акции протеста, которая может перерасти и в столкновения, что нередко бывает.

"Перед тем, как действовать, руководители соответствующих уровней сначала думают, сопоставляют угрозы, возможные действия и последствия. Если последствия минимальны, то соответствующие действия совершаются руководителем полиции вместе с гвардейцами. Полиция будет на месте, гвардия будет на месте", – объяснил он.

Скандал с Нацкорпусом

5 августа СБУ в Харьковской области разоблачила представителей Нацкорпуса, которых подозревают в рэкетирстве. По версии силовиков, подозреваемые обложили данью местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой.

В результате были задержаны в Харькове руководители местной организации Нацкорпуса – Сергей Величко ("Чилли-Вилли"), ветеран "Азова" Артем Мошенский и другие. Националисты, конечно, отрицают инкриминируемые им обвинения.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий обещает протесты. В то же время в организации говорят, что протест не связан с недавними арестами – он против имплементации Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ обнародовала запись, как члены "Нацкорпуса" выбивали деньги с бизнесменов. Как оказалось, подозреваемые не только вымогали деньги, но и занимались устранением конкурентов других предпринимателей.

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