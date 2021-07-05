Українська
$ 27,41
32,41
  1. Последние новости Украины

Соратника Ильи Кивы задержали – подозревают в покушении на убийство

5 июля 2021 20:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Олег Ширяев может быть причастен к расстрелу бывшего добровольца и ветерана боевых действий на Донбассе Артема Мошенского

Олега Ширяева заподозрили в причастности к расстрелу "азовца". Фото: Олег Ширяев/Facebook

Олега Ширяева заподозрили в причастности к расстрелу "азовца". Фото: Олег Ширяев/Facebook

В Харькове задержан лидер общественного движения "Патриоты – за жизнь" Олег Ширяев – его подозревают в покушении на убийство.

Об этом сообщают Общественное Харьков и Newsroom.

Реклама

Информацию о задержании подтверждает начальник Нацполиции Харьковской области Андрей Рубель.

Сотрудники уголовного розыска задержали Ширяева 5 июля у перекрестка улиц Сумская и Свободы в центре Харькова, когда он ехал в своей машине Toyota Land Cruiser Prado.

По неподтвержденным данным, его подозревают в причастности к покушению на убийство заместителя директора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского. Кроме того, Ширяеву инкриминируют несколько других правонарушений.

Меру пресечения харьковчанину будут избирать 6 июля в Киевском райсуде Харькова.

Реклама

Движение "Патриоты – за жизнь" было создано в прошлом месяце, его презентация состоялась в Киеве 18 июня. Одним из спикеров на учредительном съезде был нардеп Илья Кива.

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Напомним, что Мошенский – бывший доброволец и ветеран боевых действий на Донбассе, он принимал участие в боях в составе полка "Азов" и "Восточный корпус", основателем которого в свое время был Ширяев.

30 июня на улице Джерельной в Харькове в него несколько раз выстрелили, когда он сидел в своей машине. Мужчина получил два пулевых ранения из травматического оружия (в том числе в шею), сейчас он в больнице.

Напомним, ранее в этом году в Тернопольской области ветерана АТО обвинили в убийстве одного из злоумышленников, которые пришли к нему домой после словесной перепалки.

А в марте в Киеве похитили и убили 39-летнего участника АТО Александра Мандича – троих преступников уже задержали, им грозит пожизненное лишение свободы.

Реклама

Что еще обсуждают в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)
Украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море – эксклюзивные подробности от капитана (обновлено)Россия
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)
Осторожно, мошенники! Как аферисты наживаются на выплатах пенсий (видео)Украина
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)Украина
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает меры
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает мерыУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять