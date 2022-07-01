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Сорван запуск железнодорожного сообщения из оккупированного Херсона в Крым

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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1 июля, 17:06
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На автобусе желающих ехать немного
У Аксенова что-то не сложилось с захваченной железной дорогой / Коллаж "Сегодня"
У Аксенова что-то не сложилось с захваченной железной дорогой / Коллаж "Сегодня"

Запущенное транспортное сообщение между оккупированным в 2014 году полуостровом Крым и оккупированным несколько месяцев назад Херсоном оказалось невостребованным. Первый отправившийся по рейсу автобус поехал почти пустым.

Об этом сообщает Центр журналистских исследований.

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Что известно

"Оккупационные власти не смогли набрать желающих на анонсированный ими "первый" маршрут между Херсоном и Крымом. Как видно на видео, обнародованном российскими пропагандистскими медиа, в его салоне находились считанные пассажиры", – сообщили в Центре журналистских исследований

Для пассажиров остается обязательной пересадка на другой автобус после пересечения пешком административной границы между Крымом и Херсонщиной, как это было после 2014 года. А вот стоимость проезда выросла.

Не состоялся 1 июня и "запуск" железнодорожного сообщения между Мелитополем, Херсоном и Крымом, анонсированный оккупационными властями. Вечером 30 июня так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что первые рейсы откладываются якобы из-за "незавершения работ по обеспечению безопасности на железной дороге".

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