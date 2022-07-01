Сорван запуск железнодорожного сообщения из оккупированного Херсона в Крым

Запущенное транспортное сообщение между оккупированным в 2014 году полуостровом Крым и оккупированным несколько месяцев назад Херсоном оказалось невостребованным. Первый отправившийся по рейсу автобус поехал почти пустым.
Об этом сообщает Центр журналистских исследований.
Что известно
"Оккупационные власти не смогли набрать желающих на анонсированный ими "первый" маршрут между Херсоном и Крымом. Как видно на видео, обнародованном российскими пропагандистскими медиа, в его салоне находились считанные пассажиры", – сообщили в Центре журналистских исследований
Для пассажиров остается обязательной пересадка на другой автобус после пересечения пешком административной границы между Крымом и Херсонщиной, как это было после 2014 года. А вот стоимость проезда выросла.
Не состоялся 1 июня и "запуск" железнодорожного сообщения между Мелитополем, Херсоном и Крымом, анонсированный оккупационными властями. Вечером 30 июня так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что первые рейсы откладываются якобы из-за "незавершения работ по обеспечению безопасности на железной дороге".
Обстановка
- У российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум о вхождении Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.
- Военный эксперт Олег Жданов уже видит варианты возвращения Херсонской области под флаг Украины.
- 21 июня было заявлено, что Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону россиян. В ответ оккупанты беспощадно бьют по южным областям Украины.