Сорвано заседание КСУ по земельному закону: СМИ узнали причину

После того как некоторые судьи отказались ходить на заседания Конституционного суда, сегодня КСУ не смог рассмотреть конституционность некоторых статей земельной реформы.

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Так, источник РБК-Украина сообщил, что в понедельник двое судей не прибыли на заседание из-за болезни, а еще двое – покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".

Судья КСУ Игорь Слиденко подтвердил, что "часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд сегодня ничего не рассмотрел".

Эту же информацию Слиденко подтвердил и в комментарии агентству УНН.

"Да, заседание сорвали. Часть судей не захотела принимать участие в рассмотрении дела относительно толкования 13 и 14 статьи Конституции. Я не комментирую конкретно, какие судьи были, но эта часть сорвала кворум", – сказал судья.

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Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении закон о запуске рынка земли, после чего 4 и 14 мая в Конституционный суд поступили представления депутатов на предмет проверки конституционности данного закона. КСУ объединил эти два обращения в одно производство. В эфире телеканала "Украина24" глава Госгеокадастра, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко говорил, что КСУ намерен нарушить свой регламент ради рассмотрения земельного вопроса.

В то же время Всеукраинский аграрный совет заявляет, что проект решения Конституционного суда относительно разъяснения положений статей 13 и 14 Конституции, которые касаются земли, ведет к уничтожению украинского аграрного сектора и экономики страны.

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