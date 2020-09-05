Состав ВМС Украины пополнился новым артиллерийским катером "Костополь" (фото)

Судно будет патрулировать морскую зону, охранять порты и участвовать в морских операциях

В корабельно-катерный состав Военно-морских сил Украины включили малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Костополь".

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Катер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний, сообщает АрмияИнформ.

По данным сайта, судно получило наименование в честь города Костополь Ровенской области, где родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

Официальная церемония прошла в Одессе. Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг Военно-морских сил Украины.

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Уточняется, что на катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь", как и другие МБАКи, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

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"Костополь" построен в рамках проекта 58155. Все катера, разработанные в рамках этого проекта, будут патрулировать ближнюю морскую зону, охранять и защищать порты и морские или речные коммуникации в пределах территориальных морских вод, участвовать в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна.

Напомним, ранее США одобрили продажу Украине до 16 патрульных современных военных катеров Mark VI и оборудования к ним.

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