Состояние Порошенко улучшилось – СМИ

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, больной коронавирусной инфекцией COVID-19,чувствует себя уже лучше.

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Об этом пишет "Украинская правда".

"Ему лучше", – заявил представитель команды Порошенко в комментарии изданию.

7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.

3 октября Петр Порошенко был госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.

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