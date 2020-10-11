Состояние Порошенко улучшилось – СМИ

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, больной коронавирусной инфекцией COVID-19,чувствует себя уже лучше.
Об этом пишет "Украинская правда".
"Ему лучше", – заявил представитель команды Порошенко в комментарии изданию.
7 октября жена экс-президента Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови, которую врачи даже не могли взять на анализ.
3 октября Петр Порошенко был госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
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