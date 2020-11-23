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Состояние "узника Кремля" Приходько резко ухудшилось – Денисова

23 ноября, 11:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Крымского активиста содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции

Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, которого незаконно удерживают в России, критически ухудшилось. Он находится в следственном изоляторе №1 в Ростов-на-Дону.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщила Денисова, Приходько имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения.

Олег Приходько. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Олег Приходько. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Однако руководство СИЗО "не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи", добавила она.

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По ее словам, крымского активиста содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – в камере есть крысы, тараканы и насекомые.

Денисова также отметила, что из-за резкого снижения слуха Олег Приходько лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а "неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания".

Напомним, Олег Приходько был задержан cотрудниками ФСБ 9 октября 2019 года – якобы за подготовку взрыва в горадминистрации Сак. Позже ему выдвинули обвинение в терроризме.

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Россия Крым Людмила Денисова Олег Приходько
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