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Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось – Ясько

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
13 ноября, 22:14
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Михаил Саакашвили не смог подняться с кровати
Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри. Коллаж "Сегодня"
Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри. Коллаж "Сегодня"

Третьему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили резко стало плохо.

Об этом сообщила народный депутат Елизавета Ясько в Фейсбук.

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"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию. Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", – написала депутат.

По ее словам, врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри и заявил:

"Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".

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Ранее мы писали о том, что певец и актер Вахтанг Кикабидзе просил президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили.

Кроме того, адвокат Саакашвили сообщал, что в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у его подзащитного был лучше, чем есть сейчас.

Грузия
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