Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось – Ясько

Михаил Саакашвили не смог подняться с кровати

Врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри. Коллаж "Сегодня"

Третьему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили резко стало плохо.

Об этом сообщила народный депутат Елизавета Ясько в Фейсбук.

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"Буквально только что (вечер 13 ноября) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию. Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдане. Пригнали реанимобиль в тюрьму", – написала депутат.

По ее словам, врач Михаила Николоз Кипшидзе находится внутри и заявил:

"Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".

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Ранее мы писали о том, что певец и актер Вахтанг Кикабидзе просил президента Украины Владимира Зеленского забрать голодающего Михеила Саакашвили.

Кроме того, адвокат Саакашвили сообщал, что в руставском 12-м учреждении медицинский сервис у его подзащитного был лучше, чем есть сейчас.